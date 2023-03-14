"Фейеноорд" – "Шахтер": где смотреть матч Лиги Европы

Матч "Фейеноорд" – "Шахтер" состоится 16 марта в Роттердаме. Поединок примет стадион "Де Кейп". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

В цифровом вещании Т2 матчи "горняков" в Лиге Европы не будут транслировать. Начиная с плей-офф квалификации, все поединки второго по рангу еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Матчи еврокубков там доступны в подписке "Максимальная". Кроме того, трансляция в самом высоком качестве будет доступна абонентам платформы Volia TV посредством каналов MEGOGO Футбол. Комментировать матч будут Владимир Кобельков и Вадим Шевякин.

На выездной матч тренерский штаб "Шахтера" взял 27 исполнителей. После дисквалификации в ряды "горняков" вернулись защитники Конопля, Бондарь и Михайличенко. В лазарете же заявленных на еврокубки игроков нет.

В четверг "Шахтер" расписал с "Фейеноордом" боевую ничью в Варшаве. На гол Ракицкого роттердамцы ответили забитым мячом Бульяуде. "Горняки" остались последним представителем Украины в еврокубках сезона 2022/23.