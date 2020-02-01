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В феврале в Украине будет девять выходных дней

Новости » Общество     01.02.2020 - 10:10
В феврале в Украине будет девять выходных дней
Фото: погода в феврале (РБК-Украина)

Благодаря високосному году добавится один выходной день

В феврале 2020 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет девять выходных дней и 20 рабочих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Стоит отметить, что поскольку 2020 год является високосным, в нем будет 29 дней. При этом 29 февраля придется на субботу.

В феврале в Украине будет девять выходных дней

Кроме того, в феврале отмечают следующие праздники

  • 2 февраля - День сурка,
  • 14 февраля - День Святого Валентина,
  • 15 февраля - Сретение Господне,
  • 20 февраля - День Героев Небесной сотни,
  • 24 февраля - 1 марта - Масленица.

Отметим, по данным опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС) в 2018 году, в тройку любимых праздников украинцев стабильно входят Рождество, Пасха и Новый год.

Напомним, в октябре 2019 года Кабинет министров принял распоряжение о переносе рабочих дней в 2020 году для работников предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).

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