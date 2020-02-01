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У лютому в Україні буде дев'ять вихідних днів

Новини » Суспільство     01.02.2020 - 10:10
У лютому в Україні буде дев'ять вихідних днів
Фото: погода в лютому (РБК-Україна)

Завдяки високосному року додасться один вихідний день

У лютому 2020 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде дев'ять вихідних днів і 20 робочих. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові та неробочі дні.

Варто відзначити, що оскільки 2020 рік є високосним, у ньому буде 29 днів. При цьому 29 лютого припаде на суботу.

У лютому в Україні буде дев'ять вихідних днів

Крім того, в лютому відзначають такі свята

  • 2 лютого - День бабака,
  • 14 лютого - День Святого Валентина,
  • 15 лютого - Стрітення Господнє,
  • 20 лютого - День Героїв Небесної сотні,
  • 24 лютого - 1 березня - Масляна.

Відзначимо, за даними опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) у 2018 році, в трійку улюблених свят українців стабільно входять Різдво, Великдень і Новий рік.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року Кабінет міністрів прийняв розпорядження про перенесення робочих днів у 2020 році для працівників підприємств, установ і організацій, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота та неділя).

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