Февраль побил рекорд по авариям на электросетях, - ГСЧС

В феврале 504 населенных пунктов в 12 областях страны остались без света из-за аварий на электросетях, что является абсолютным рекордом по количеству обесточивания за полгода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

В ГСЧС также отмечают, что восстановление электроснабжения продолжается в Херсонской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Сообщается, что главная причина масштабных повреждений - является устарелость сетей, которіене выдерживают непогоду. В результате украинцы в среднем сидят без света по 18 часов в год. В то время как европейцы – всего 23 минуты.

По данным журналистов ICTV, электросети по стране изношены на 70%. Средний срок их эксплуатации - 40 лет. Для примера журналисты приводят АО "Прикарпатье облэнерго", на которой за 17 лет удалось обновить лишь 1,5% всех сетей.

Напомним, ранее Министерство энергетики подготовило концепцию энергетического перехода Украины к 2050 году, согласно которому за 30 лет в Украине на 70% возрастет использование возобновляемых источников энергии. Впрочем, по его словам "мы не обновляем сети, потому что у нас есть потребитель, который также требует качественного электроснабжения по адекватной цене. Мы до сих пор не ввели RAB-регулирования, которое очень нужно".

В свою очередь, эксперты убеждены, что решить проблему недофинансирования сетей переход к стимулирующему инвестиции тарифа. Опыт Румынии показывает, что переход к RAB-тарифу позволил обновить за 7 лет треть сетей.

Как писало РБК-Украина, международный эксперт в области энергетики Эдвард Чоу отмечал, что в рамках привлечения инвесторов в украинскую энергетику, правительство должно серьезно рассмотреть вариант внедрения стимулирующего тарифообразования (RAB-тарифов), впрочем, по его мнению, инвестору нужны предсказуемые и понятные условия.