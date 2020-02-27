Лютий побив рекорд по аваріях на електромережах, - ДСНС

У лютого 504 населених пунктів в 12 областях країни залишилися без світла через аварії на електромережах, що є абсолютним рекордом по кількості знеструмленнях за півроку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби надзвичайних ситуацій.

В ДСНС також зазначають, що відновлення електропостачання досі триває в Херсонській, Львівській та Івано-Франківській областях.

Повідомляється, що головна причина масштабних пошкоджень - застарілість мереж, що не витримують негоди. В результаті, українці в середньому сидять без світла 18 годин на рік. В той час, як європейці – всього 23 хвилини.

За даними журналістів ICTV, електромережі по країні зношені на 70%. Середній термін їх експлуатації – 40 років. Для прикладу журналісти наводять АТ "Прикарпаття обленерго", на якій за 17 років вдалося оновити лише 1,5% всіх мереж.

Нагадаємо, раніше Міністерство енергетики підготувало концепцію енергетичного переходу України до 2050 року, згідно з якою за 30 років в Україні на 70% зросте використання відновлюваних джерел енергії. Втім, за його словами "ми не оновлюємо мережі, тому що у нас є споживач, який також потребує якісного електрозабезпечення за адекватною ціною. Ми досі не ввели RAB-регулювання, яке дуже потрібне".

Своєю чергою, експерти переконані, що розв'язувати проблему недофінансування мереж перехід до стимулюючого інвестиції тарифу. Досвід Румунії показує, що перехід до RAB-тарифу дозволив оновити за 7 років третину мереж.

Як писало РБК-Україна, міжнародний експерт в галузі енергетики Едвард Чоу зазначав, що в рамках залучення інвесторів в українську енергетику, уряд повинен серйозно розглянути варіант впровадження стимулюючого тарифоутворення (RAB-тарифів), втім, на його думку, інвестору потрібні передбачувані й зрозумілі умови.