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Инвестор должен быть уверен, что заработает при инвестиции в электросети, - Эдвард Чоу

Новости » Промышленность     26.02.2020 - 15:39
Инвестор должен быть уверен, что заработает при инвестиции в электросети, - Эдвард Чоу
Фото: Эдвард Чоу (из открытых источников)

Эксперт убежден, необходимо привлекать новых партнеров с частным капиталом

Для модернизации сектора электроэнергии необходимо привлекать новых партнеров с частным капиталом, которые готовы будут вкладывать в сети, но для этого важно создать привлекательные условия для этих партнеров. Об этом в комментариях журналистам заявил главный научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (Вашингтон, США) Эдвард Чоу на международном форуме Ukrainian Energy Forum, передает РБК-Украина.

Так, Чоу считает, что инвестору нужно быть уверенным, что он сможет заработать норму прибыли при инвестициях в электросети.

"Инвестору нужны предсказуемые и понятные условия. В рамках привлечения инвесторов в украинскую энергетику, правительство должно всерьез рассмотреть вариант внедрения стимулирующего тарифообразования. Если есть возможность привлекать новых партнёров с частным капиталом, тогда стоит это делать. Можете делать лучше и быстрее, если вы найдёте дополнительные инвестиции. Я думаю, что мы говорим о десятках миллионов долларов на модернизацию сетей", - сказал Эдвард Чоу.

Международный эксперт уверен, что привлечение частных инвесторов в модернизацию электросетей поможет сэкономить государственные деньги для других проектов, где инвестиции привлечь невозможно. Однако, уверен эксперт, государство должно давать гарантии.

"Люди должны понимать правила игры. Сейчас они лишь наблюдают, они видят огромный потенциал Украины как страны", - подчеркнул Чоу.

Напомним, ответственным за переход к стимулирующему тарифообразованию в Украине является НКРЭКУ, она рассматривает возможность введения данного метода тарифообразования с 2012 года.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив заявила, что сейчас вся команда власти сосредоточивает свои усилия, чтобы создать максимально комфортные условия для инвесторов в украинскую экономику.

Как писало РБК-Украина, в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды пообещали создать открытые энергетические рынки, стимулирующие инвестиции в отрасли. В министерстве убеждены, обновление энергетической инфраструктуры должны поступить от операторов сетей.

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