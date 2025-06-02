Ферстаппен vs Рассел: пілоти не стримують емоцій після скандалу на Гран-прі Іспанії

Пілот Red Bull Макс Ферстаппен визнав свою провину в інциденті з Джорджем Расселом під час Гран-прі Іспанії 2025, назвавши свій маневр "неправильним і таким, що не мав статися". Це рідкісний випадок, коли Ферстаппен публічно вибачився за дії на трасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис пілота в Instagram -акаунті.

Що сталося на Гран-прі Іспанії

У неділю, 1 червня, за три кола до фінішу, після рестарту гонки, Ферстаппен, розчарований перебігом подій, зіткнувся з Расселом на п’ятому повороті.

Це сталося після того, як команда Red Bull наказала йому пропустити пілота Mercedes, оскільки той раніше здобув перевагу у гонці.

Однак Ферстаппен не хотів цього робити й відповів команді: "Ні". Зрештою він, схоже, погодився, змістившись із траєкторії на четвертому повороті, але потім різко загальмував і заблокував переднє праве колесо, внаслідок чого сталося зіткнення з болідом Mercedes, коли Расселл намагався його обігнати.

Расселл був приголомшений і вигукнув у радіоефір: "Що за х***ня?!" Ця реакція привернула ще більше уваги через його попередню критику на адресу FIA щодо спроб обмежити нецензурну лексику в прямих трансляціях.

Після цього судді визнали Ферстаппена винним у зіткненні, наклали на нього 10-секундне штрафне покарання та додали три штрафні бали, що довело загальну кількість до 11 із 12 можливих перед дискваліфікацією на одну гонку.

Drama in the closing stages of the race!



Max Verstappen drops to P10 following a 10-second penalty for causing a collision with George Russell #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/anhkyJ92pk — Formula 1 (@F1) June 1, 2025

Що сказав Ферстаппен після гонки

Макс взяв на себе відповідальність за цей епізод.

"У нас була цікава стратегія та хороша гонка в Барселоні, поки не з’явилася машина безпеки. Наш вибір шин на фініш і деякі події після рестарту підживили моє розчарування, що призвело до маневру, який був неправильним і не мав статися", - написав пілот Red Bull.

Він також наголосив, що "завжди віддає все заради команди, але емоції можуть зашкалювати".

"Ми виграємо разом, і програємо разом. Побачимось у Монреалі", - резюмував гонщик.

Реакція Рассела на дії Ферстаппена

Разом з тим цей інцидент викликав хвилю критики в середовищі Формули-1.

Рассел заявив, що дії Ферстаппена здавалися навмисними, а колишній чемпіон світу Ніко Росберг закликав до дискваліфікації Ферстаппена, назвавши його маневр "жахливим".

На запитання, чи слід дискваліфікувати Ферстаппена, Джордж відповів "абсолютно, якщо це справді було навмисно", адже "не можна навмисно врізатися в іншого пілота".

"Це виглядало дуже навмисним. Я не раз бачив подібне в симуляторах перегонів та на iRacing, але ніколи - у Формулі-1. Це щось нове. Шкода, бо Макс - один із найкращих гонщиків світу. Але такі маневри - абсолютно зайві. Це грає проти нього. Це сумно для всіх юних фанів, які дивляться на нас і мріють стати пілотами Формули-1", - сказав Рассел після заїзду.

Після цього інциденту Ферстаппен опустився на третє місце в загальному заліку чемпіонату, відстаючи на 49 очок від лідера Оскара Піастрі.

Наступні гонки в Канаді та Австрії стануть вирішальними для нього, оскільки будь-яке подальше порушення може призвести до дискваліфікації на одну гонку.

Ферстаппен опустився на 3 місце в заліку (x.com/F1)