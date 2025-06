Ферстаппен vs Рассел: пілоти не стримують емоцій після скандалу на Гран-прі Іспанії

У неділю, 1 червня, за три кола до фінішу, після рестарту гонки, Ферстаппен, розчарований перебігом подій, зіткнувся з Расселом на п’ятому повороті.

Це сталося після того, як команда Red Bull наказала йому пропустити пілота Mercedes, оскільки той раніше здобув перевагу у гонці.

Однак Ферстаппен не хотів цього робити й відповів команді: "Ні". Зрештою він, схоже, погодився, змістившись із траєкторії на четвертому повороті, але потім різко загальмував і заблокував переднє праве колесо, внаслідок чого сталося зіткнення з болідом Mercedes, коли Расселл намагався його обігнати.

Расселл був приголомшений і вигукнув у радіоефір: "Що за х***ня?!" Ця реакція привернула ще більше уваги через його попередню критику на адресу FIA щодо спроб обмежити нецензурну лексику в прямих трансляціях.

Після цього судді визнали Ферстаппена винним у зіткненні, наклали на нього 10-секундне штрафне покарання та додали три штрафні бали, що довело загальну кількість до 11 із 12 можливих перед дискваліфікацією на одну гонку.

Drama in the closing stages of the race!



Max Verstappen drops to P10 following a 10-second penalty for causing a collision with George Russell #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/anhkyJ92pk