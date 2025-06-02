Ферстаппен vs Рассел: пилоты не сдерживают эмоций после скандала на Гран-при Испании

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен признал свою вину в инциденте с Джорджем Расселом во время Гран-при Испании 2025, назвав свой маневр "неправильным и таким, что не должен был произойти". Это редкий случай, когда Ферстаппен публично извинился за действия на трассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пилота в Instagram-аккаунте .

Что произошло на Гран-при Испании

В воскресенье, 1 июня, за три круга до финиша, после рестарта гонки, Ферстаппен, разочарованный ходом событий, столкнулся с Расселом на пятом повороте.

Это произошло после того, как команда Red Bull приказала ему пропустить пилота Mercedes, поскольку тот ранее получил преимущество в гонке.

Однако Ферстаппен не хотел этого делать и ответил команде: "Нет". В конце концов он, похоже, согласился, сместившись с траектории на четвертом повороте, но затем резко затормозил и заблокировал переднее правое колесо, в результате чего произошло столкновение с болидом Mercedes, когда Расселл пытался его обогнать.

Расселл был ошеломлен и воскликнул в радиоэфир: "Что за х***ня?!" Эта реакция привлекла еще больше внимания из-за его предыдущей критики в адрес FIA относительно попыток ограничить нецензурную лексику в прямых трансляциях.

После этого судьи признали Ферстаппена виновным в столкновении, наложили на него 10-секундное штрафное наказание и добавили три штрафных балла, что довело общее количество до 11 из 12 возможных перед дисквалификацией на одну гонку.

Драма на заключительных этапах гонки!



Макс Ферстаппен опускается на P10 после 10-секундного штрафа за столкновение с Джорджем Расселом #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/anhkyJ92pk - Формула 1 (@F1) 1 июня 2025 г.

Что сказал Ферстаппен после гонки

Макс взял на себя ответственность за этот эпизод.

"У нас была интересная стратегия и хорошая гонка в Барселоне, пока не появилась машина безопасности. Наш выбор шин на финиш и некоторые события после рестарта подпитали мое разочарование, что привело к маневру, который был неправильным и не должен был произойти", - написал пилот Red Bull.

Он также отметил, что "всегда отдает все ради команды, но эмоции могут зашкаливать".

"Мы выигрываем вместе, и проигрываем вместе. Увидимся в Монреале", - резюмировал гонщик.

Реакция Рассела на действия Ферстаппена

Вместе с тем этот инцидент вызвал волну критики в среде Формулы-1.

Рассел заявил, что действия Ферстаппена казались преднамеренными, а бывший чемпион мира Нико Росберг призвал к дисквалификации Ферстаппена, назвав его маневр "ужасным".

На вопрос, следует ли дисквалифицировать Ферстаппена, Джордж ответил "абсолютно, если это действительно было преднамеренно", ведь "нельзя намеренно врезаться в другого пилота".

"Это выглядело очень преднамеренным. Я не раз видел подобное в симуляторах гонок и на iRacing, но никогда - в Формуле-1. Это что-то новое. Жаль, потому что Макс - один из лучших гонщиков мира. Но такие маневры - абсолютно лишние. Это играет против него. Это печально для всех юных фанов, которые смотрят на нас и мечтают стать пилотами Формулы-1", - сказал Рассел после заезда.

После этого инцидента Ферстаппен опустился на третье место в общем зачете чемпионата, отставая на 49 очков от лидера Оскара Пиастри.

Следующие гонки в Канаде и Австрии станут решающими для него, поскольку любое дальнейшее нарушение может привести к дисквалификации на одну гонку.

Ферстаппен опустился на 3 место в зачете (x.com/F1)