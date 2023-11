Ферстаппен випередив Леклера в останній кваліфікації сезону-2023

Нідерландець показав найкращий час у суботу на фінальному етапі сезону. У третьому сегменті кваліфікації він проїхав коло за 1:23.44 хвилини.

У перших двох відрізках із боротьби вибули представники двох топ-команд – Сайнс ("Феррарі") та Хемілтон ("Мерседес"). Компанію іспанцю склали гонщик "Вільямса" Сарджент, пілоти "Альфа Ромео" Чжоу та Боттас, Магнуссен із "Хааса". Натомість семиразовий чемпіон світу припинив боротьбу разом із Ріккардо ("Альфа Таурі"), Албоном із "Вільямса", Строллом ("Астон Мартін") і пілотом "Альпін" Оконом.

У фіналі кваліфікації Ферстаппен проїхав найшвидше коло з першої спроби. Спершу його головними конкурентами виглядали гонщики "Макларена" Норріс і Піастрі. Та після заміни гуми їх обох випередив Леклер із "Феррарі". Більше того, гонщик "Мерседеса" Расселл відсунув Норріса аж на п'яте місце.

Після цієї п'ятірки розташувалися Цунода ("Альфа Таурі"), пілот "Астон Мартіна" Алонсо, Хюлькенберг ("Хаас"), Перес із "Ред Булла" та гонщик "Альпін" Гаслі. Гран-прі Абу-Дабі відбудеться в неділю, 26 листопада. Старт призначений на 15:00 за київським часом. Тривалість – 58 кіл.

