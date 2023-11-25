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Ферстаппен опередил Леклера в последней квалификации сезона-2023

Абу-Даби, Суббота 25 ноября 2023 17:33
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Ферстаппен опередил Леклера в последней квалификации сезона-2023 Фото: Макс Ферстаппен одолел всех соперников (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорцив

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен был самым быстрым в квалификационных заездах на автодроме "Яс-Марина" в эмиратском Абу-Даби.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты квалификации.

Нидерландец показал лучшее время в субботу на финальном этапе сезона. В третьем сегменте квалификации он проехал круг за 1:23:44 минуты.

В первых двух отрезках из борьбы выбыли представители двух топ-команд – Сайнс ("Феррари") и Хэмилтон ("Мерседес"). Компанию испанцу составили гонщик "Уильямса" Сарджент, пилоты "Альфа Ромео" Чжоу и Боттас, Магнуссен из "Хааса". В свою очередь семикратный чемпион мира прекратил борьбу вместе с Риккардо ("Альфа Таури"), Албоном из "Уильямса", Строллом ("Астон Мартин") и пилотом "Альпин" Оконом.

В финале квалификации Ферстаппен проехал самый быстрый круг с первой попытки. Сначала его главными конкурентами выглядели гонщики "Макларена" Норрис и Пиастри. Но после замены резины их обоих опередил Леклер из "Феррари". Более того, гонщик "Мерседеса" Расселл отодвинул Норриса аж на пятое место.

После этой пятерки расположились Цунода ("Альфа Таури"), пилот "Астон Мартина" Алонсо, Хюлькенберг ("Хаас"), Перес из "Ред Булла" и гонщик "Альпин" Гасли. Гран-при Абу-Даби состоится в воскресенье, 26 ноября. Старт назначен на 15 часов по киевскому времени. Продолжительность – 58 кругов.

К слову, ранее "Макларен" определился с мотористом команды на новый период.

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