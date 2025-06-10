Ферстаппен піде з Формули-1 вже цього року. Але є одна умова

Сенсаційна заява механіка

Несподівану новину повідомив колишній механік команди "Ред Булл" Калум Ніколас. Він заявив:

"Я думаю, Макс виграє чемпіонат цього року, а потім завершить кар’єру".

Ця заява пролунала на тлі того, що наразі Ферстаппен займає лише третє місце у загальному заліку, програючи лідеру – австралійцю Оскару Піастрі з "Макларена" 49 очок.

Незважаючи на це, Ніколас упевнений у своєму прогнозі:

"Не ставити на Макса – це божевілля. Він не просто талановитий – він здатен на все. Я бачив, як він виріс у гонщика, який робить усе бездоганно".

Болід Ферстаппена на Гран-прі Монако (instagram.com/maxverstappen1)

Під загрозою – контракт до 2028 року

Ферстаппен має чинний контракт із "Ред Булл" до 2028 року. Водночас угода містить спеціальні пункти про достроковий відхід. За інформацією зсередини команди, нідерландець уже натякав керівництву, що може переглянути свої плани залежно від змін регламенту, які набудуть чинності наступного року.

Втім, близьке оточення гонщика припускає, що якщо Ферстаппен і залишить "Ред Булл", то лише заради переходу до іншої топ-команди – зокрема, можливі варіанти із "Мерседес" або "Астон Мартін".