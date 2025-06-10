Ферстаппен уйдет из Формулы-1 уже в этом году. Но есть одно условие

Сенсационное заявление механика

Неожиданную новость сообщил бывший механик команды "Ред Булл" Калум Николас. Он заявил:

"Я думаю, Макс выиграет чемпионат в этом году, а затем завершит карьеру".

Это заявление прозвучало на фоне того, что сейчас Ферстаппен занимает лишь третье место в общем зачете, проигрывая лидеру - австралийцу Оскару Пиастри из "Макларена" 49 очков.

Несмотря на это, Николас уверен в своем прогнозе:

"Не ставить на Макса - это безумие. Он не просто талантлив - он способен на все. Я видел, как он вырос в гонщика, который делает все безупречно".

Болид Ферстаппена на Гран-при Монако (instagram.com/maxverstappen1)

Под угрозой - контракт до 2028 года

Ферстаппен имеет действующий контракт с "Ред Булл" до 2028 года. В то же время соглашение содержит специальные пункты о досрочном уходе. По информации изнутри команды, нидерландец уже намекал руководству, что может пересмотреть свои планы в зависимости от изменений регламента, которые вступят в силу в следующем году.

Впрочем, близкое окружение гонщика предполагает, что если Ферстаппен и покинет "Ред Булл", то только ради перехода в другую топ-команду - в частности, возможны варианты с "Мерседес" или "Астон Мартин".