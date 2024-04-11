UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ферстаппен обрав пріоритет продовження кар'єри з єдиною альтернативою

Фото: Макс Ферстаппен не хотів би відходу Гельмута Марко (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорців

Триразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен прагне залишитися в складі "Ред Булла", але за певних обставин може покинути австрійську стайню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AMuS.

26-річний нідерландець хоче продовжити виступи в лавах "червоних биків". Покинути Мілтон-Кінс лідера сезону може змусити лише збіг кількох обставин.

Ферстаппен усерйоз розглядатиме варіант зі зміною команди лише в разі відходу з "Ред Булла" Гельмута Марко та Едріана Ньюї. Наразі обидва функціонери залишаються в стайні. Утім, керівництво команди не може гарантувати чемпіона збереження статусу-кво.

Натомість єдина альтернатива Ферстаппена – "Мерседес". Німецько-британська стайня, на думку оточення нідерландця, залишається найкращим місце продовження кар'єрі в тривалій перспективі. Більше того, триразовий чемпіон світу там зароблятиме більше, ніж Льюїс Хемілтон у сезоні-2024.

Раніше бос "Мерседеса" Вольфф склав шорт-лист претендентів на місце в команді на сезон-2025. Функціонер обиратиме спадкоємця Хемілтона з-поміж Ферстаппена, Алонсо та юніора Антонеллі. Однак, задля підписання нідерландця з "Ред Булла" Вольфф нібито готовий чекати до останнього, навіть якщо втратить можливість запросити іншого.

До слова, раніше Ферстаппен тріумфував на Гран-прі Японії з дублем "Ред Булла".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Mercedes