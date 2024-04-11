Ферстаппен обрав пріоритет продовження кар'єри з єдиною альтернативою

26-річний нідерландець хоче продовжити виступи в лавах "червоних биків". Покинути Мілтон-Кінс лідера сезону може змусити лише збіг кількох обставин.

Ферстаппен усерйоз розглядатиме варіант зі зміною команди лише в разі відходу з "Ред Булла" Гельмута Марко та Едріана Ньюї. Наразі обидва функціонери залишаються в стайні. Утім, керівництво команди не може гарантувати чемпіона збереження статусу-кво.

Натомість єдина альтернатива Ферстаппена – "Мерседес". Німецько-британська стайня, на думку оточення нідерландця, залишається найкращим місце продовження кар'єрі в тривалій перспективі. Більше того, триразовий чемпіон світу там зароблятиме більше, ніж Льюїс Хемілтон у сезоні-2024.

Раніше бос "Мерседеса" Вольфф склав шорт-лист претендентів на місце в команді на сезон-2025. Функціонер обиратиме спадкоємця Хемілтона з-поміж Ферстаппена, Алонсо та юніора Антонеллі. Однак, задля підписання нідерландця з "Ред Булла" Вольфф нібито готовий чекати до останнього, навіть якщо втратить можливість запросити іншого.