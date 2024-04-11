Ферстаппен выбрал приоритет продолжения карьеры с единственной альтернативой

26-летний нидерландец хочет продолжить выступления в рядах "красных быков". Оставить Милтон-Кинс лидера сезона может заставить лишь стечение нескольких обстоятельств.

Ферстаппен всерьез будет рассматривать вариант со сменой команды только в случае ухода из "Ред Булл" и Хельмута Марко, и Эдриана Ньюи. В данный момент оба функционера остаются в конюшне. Впрочем, руководство команды не может гарантировать чемпиону сохранение статус-кво.

В свою очередь единственная альтернатива Ферстаппена – "Мерседес". Немецко-британская конюшня, по мнению окружения нидерландца, остается лучшим местом продолжения карьеры в длительной перспективе. Более того, трехкратный чемпион мира там будет зарабатывать больше, чем Льюис Хэмилтон в сезоне-2024.

Ранее босс "Мерседеса" Вольфф составил шорт-лист претендентов на место в команде на сезон-2025. Функционер будет выбирать наследника Хэмилтона из числа Ферстаппена, Алонсо и юниора Антонелли. Однако ради подписания нидерландца из "Ред Булла" Вольфф якобы готов ждать до последнего, даже если потеряет возможность пригласить другого.