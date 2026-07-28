Ferrexpo призупиняє експорт Чорним морем через російські атаки

У Ferrexpo вважають цей маршрут для експорту недоступним у найближчому майбутньому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії на Лондонській фондовій біржі.
Ferrexpo ставить на паузу відвантаження окатків морем через атаки РФ по портах Великої Одеси.
За інформацією компанії, нещодавно корабель з вантажем окатків зазнав удару та пошкоджень через дронові удари в українських водах Чорного моря.
Наразі судно залишається на плаву, однак стан вантажу та цілісність корабля невідомі. Один член екіпажу загинув, уточнили у компанії.
Ferrexpo очікує, що інцидент із кораблем та подальші скасування рейсів з боку судновласників призвели до недоступності маршруту морем.
Наразі для відвантаження Ferrexpo має:
Компанія розраховувала на збільшення експорту в другій половині 2026 року.
Ferrexpo вже звернулася до страховиків для відшкодування збитків за договорами.
Нагадаємо, що Торговий центр METRO у Запоріжжі тимчасово припиняє роботу з 1 серпня. Це сталося через ситуацію із російським обстрілами.
Південний гірничо-збагачувальний комбінат тимчасово припиняє видобуток і частково скорочує роботу. Рішення пов'язане з ускладненням морської логістики через атаки РФ.