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Ferrexpo приостанавливает экспорт Черным морем из-за российских атак

20:19 28.07.2026 Вт
2 мин
Судно с грузом компании потерпело от удара российского дрона
aimg Елена Бджола
Фото: порт Большой Одессы (Getty Images)

У Ferrexpo считают этот маршрут для экспорта недоступным в ближайшем будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании на Лондонской фондовой бирже.

Ferrexpo приостанавливает экспорт Черным морем

Ferrexpo ставит на паузу отгрузки окатков морем из-за атак РФ по портам Большой Одессы.

По информации компании, недавно корабль с грузом окатков получил удар и повреждения из-за дроновых ударов в украинских водах Черного моря.

Судно остается на плаву, однако состояние груза и целостность корабля неизвестны. Один член экипажа погиб, уточнили в компании.

Ferrexpo ожидает, что инцидент с судном и последующая отмена рейсов со стороны судовладельцев привели к недоступности маршрута по морю.

Что потеряла компания

Пока для отгрузки Ferrexpo имеет:

  • около 189 тыс т окатков, включая 55 тыс т, загруженных на пострадавшее судно,
  • примерно 90 тыс т в накопительных отвалах.

Компания рассчитывала на увеличение экспорта во второй половине 2026 года.

Ferrexpo уже обратилась к страховщикам для возмещения ущерба по договорам.

Напомним, что Торговый центр Metro в Запорожье временно прекращает работу с 1 августа. Это произошло из-за ситуации с российскими обстрелами.

Южный горно-обогатительный комбинат временно прекращает добычу и частично сокращает работу. Решение связано через усложнение морской логистики из-за атак РФ.

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