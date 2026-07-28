Ferrexpo приостанавливает экспорт Черным морем из-за российских атак

У Ferrexpo считают этот маршрут для экспорта недоступным в ближайшем будущем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании на Лондонской фондовой бирже.
Ferrexpo ставит на паузу отгрузки окатков морем из-за атак РФ по портам Большой Одессы.
По информации компании, недавно корабль с грузом окатков получил удар и повреждения из-за дроновых ударов в украинских водах Черного моря.
Судно остается на плаву, однако состояние груза и целостность корабля неизвестны. Один член экипажа погиб, уточнили в компании.
Ferrexpo ожидает, что инцидент с судном и последующая отмена рейсов со стороны судовладельцев привели к недоступности маршрута по морю.
Пока для отгрузки Ferrexpo имеет:
Компания рассчитывала на увеличение экспорта во второй половине 2026 года.
Ferrexpo уже обратилась к страховщикам для возмещения ущерба по договорам.
Напомним, что Торговый центр Metro в Запорожье временно прекращает работу с 1 августа. Это произошло из-за ситуации с российскими обстрелами.
Южный горно-обогатительный комбинат временно прекращает добычу и частично сокращает работу. Решение связано через усложнение морской логистики из-за атак РФ.