ua en ru
Вт, 28 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Ferrexpo приостанавливает экспорт Черным морем из-за российских атак

20:19 28.07.2026 Вт
2 мин
Судно с грузом компании потерпело от удара российского дрона
aimg Елена Бджола
Ferrexpo приостанавливает экспорт Черным морем из-за российских атак Фото: порт Большой Одессы (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

У Ferrexpo считают этот маршрут для экспорта недоступным в ближайшем будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании на Лондонской фондовой бирже.

Ferrexpo приостанавливает экспорт Черным морем

Ferrexpo ставит на паузу отгрузки окатков морем из-за атак РФ по портам Большой Одессы.

По информации компании, недавно корабль с грузом окатков получил удар и повреждения из-за дроновых ударов в украинских водах Черного моря.

Судно остается на плаву, однако состояние груза и целостность корабля неизвестны. Один член экипажа погиб, уточнили в компании.

Ferrexpo ожидает, что инцидент с судном и последующая отмена рейсов со стороны судовладельцев привели к недоступности маршрута по морю.

Что потеряла компания

Пока для отгрузки Ferrexpo имеет:

  • около 189 тыс т окатков, включая 55 тыс т, загруженных на пострадавшее судно,
  • примерно 90 тыс т в накопительных отвалах.

Компания рассчитывала на увеличение экспорта во второй половине 2026 года.

Ferrexpo уже обратилась к страховщикам для возмещения ущерба по договорам.

Напомним, что Торговый центр Metro в Запорожье временно прекращает работу с 1 августа. Это произошло из-за ситуации с российскими обстрелами.

Южный горно-обогатительный комбинат временно прекращает добычу и частично сокращает работу. Решение связано через усложнение морской логистики из-за атак РФ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ferrexpo
Новости
Зеленский и Трамп встретились "за закрытыми дверями": все о переговорах в Белом доме
Зеленский и Трамп встретились "за закрытыми дверями": все о переговорах в Белом доме
Аналитика
У президента нет хорошего выбора: интервью с Гудименко о Федорове, протестах и закупках
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина У президента нет хорошего выбора: интервью с Гудименко о Федорове, протестах и закупках