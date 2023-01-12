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"Феррарі" залишила росіянина в обоймі на новий сезон: є нюанс

Фото: "Феррарі" досі не здихалася Роберта Шварцмана (facebook.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорців

Керівництво італійської стайні Формули-1 "Феррарі" вирішило закріпити за росіянином Робертом Шварцманом роль резервного пілота на сезон-2023. Торік він був тест-пілотом команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autosport.

23-річний росіянин, який вчасно оформив автомобільну ліцензію Ізраїлю, продовжить роботу в Скудерії. Формально він навіть пішов на підвищення, адже потенційно може виступити в одному з гран-прі.

Шварцман ділитиме з Антоніо Джовінацці роль резервного пілота. Щоправда, російський гонщик приїжджатиме лише на ті етапи, які італієць пропускатиме через участь у марафонській серії WEC. Таких гран-прі буде чотири – Саудівська Аравія, Азербайджан, Велика Британія і Сан-Паулу.

Упродовж сезону-2022 Шварцман працював на симуляторі в Маранелло, провів кілька тестових сесій за кермом боліда F1-75 та потренувався на вільних практиках в Остіні та Абу-Дабі. Нещодавно уродженець Тель-Авіва, який зростав у Санкт-Петербурзі, провів тести з командою Індікар "Чіп Генассі".

Після повномасштабного вторгнення РФ до України Шварцман не захотів виступати під нейтральним прапором як росіянин. Тоді б він повинен був підписати заяву з відмовою від підтримки дій Росії. Натомість пілот змінив спортивне громадянство, а війну назвав "ситуацією без переможців".

До слова, раніше склали нестандартні прогнози у спорті на 2023 рік.

Нагадаємо, минулого тижня підготували дайджест головних спортивних подій 2022 року.

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FerrariФормула-1