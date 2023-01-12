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"Феррари" оставила россиянина в обойме на новый сезон: есть нюанс

Фото: "Феррари" до сих пор не избавилась от Роберта Шварцмана (facebook.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорцив

Руководство итальянской конюшни Формулы-1 "Феррари" решило закрепить за россиянином Робертом Шварцманом роль резервного пилота на сезон-2023. В прошлом году он являлся тест-пилотом команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autosport.

23-летний россиянин, своевременно оформивший автомобильную лицензию Израиля, продолжит работу в Скудерии. Формально он даже пошел на повышение, ведь потенциально может выступить в одном из гран-при.

Шварцман будет делить с Антонио Джовинацци роль резервного пилота. Правда, российский гонщик будет приезжать только на этапы, которые итальянец будет пропускать из-за участия в марафонской серии WEC. Таких гран-при будет четыре – Саудовская Аравия, Азербайджан, Великобритания и Сан-Паулу.

В течение сезона-2022 Шварцман работал на симуляторе в Маранелло, провел несколько тестовых сессий за рулем болида F1-75 и потренировался на свободных практиках в Остине и Абу-Даби. Недавно росший в Санкт-Петербурге уроженец Тель-Авива провел тесты с командой Индикар "Чип Гэнасси".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Шварцман не захотел выступать под нейтральным флагом как россиянин. Тогда он должен был бы подписать заявление с отказом от поддержки действий России. В свою очередь пилот сменил спортивное гражданство, а войну назвал "ситуацией без победителей".

К слову, ранее составили нестандартные прогнозы в спорте на 2023 год.

Напомним, на прошлой неделе подготовили дайджест главных спортивных событий 2022 года.

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FerrariФормула-1