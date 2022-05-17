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Фермопилы XXI века. Оборона Мариуполя изменила ход войны в Украине, - Подоляк

Новина українською →
Мариуполь, Вторник 17 мая 2022 13:36
Фермопилы XXI века. Оборона Мариуполя изменила ход войны в Украине, - Подоляк Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Оборона Мариуполя, которая фактически продолжается 83 дня, изменила ход войны России против Украины. Она должна войти в историю как Фермопилы XXI века.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"83 дня обороны Мариуполя войдут в историю как Фермопилы XXI века. Защитники "Азовстали" поломали оперативные планы противника по захвату востока Украины, оттянули на себя огромные силы врага и доказали всему миру реальную "боеспособность" россиян. Это совершенно изменило ход войны", - отметил он.

Что такое Фермопильское сражение

Фермопильское сражение - это битва в ходе греко-персидской в 480 году до нашей эры в ущелье Фермопилы. По сведениям историков, персидской армии численностью в 200-250 тысяч человек противостояли от 5200 до 7700 греков.

Сначала греки успешно отбивали атаки в ущелье, но в последний день сражения большая часть греческих сил отошла, опасаясь окружения. На месте остались отряды спартанцев, феспийцев и фиванцев общей численностью до 500 человек. Персам удалось зайти в тыл и уничтожить противника.

Напомним, накануне бойцы "Азова" заявили, что гарнизон Мариуполя справился с боевой задачей и военное руководство Украины дало команду сохранить жизни защитников, которые остаются на территории завода "Азовсталь".

С "Азовстали" уже вышли более 50 тяжелораненных, которых отвезли в больницу в оккупированном Новоазовске. Еще более 200 бойцов забрали в оккупированную Оленовку.

Решение о сдаче было принято, поскольку на сегодня нет военного пути деблокировать Мариуполь. Ожидается, что украинских военных освободят в рамках обмена пленными, но сегодня в Государственной думе РФ поручили подготовить решение, которое заблокировало бы возможность обмена бойцов "Азова".

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