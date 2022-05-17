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Фермопіли XXI століття. Оборона Маріуполя змінила хід війни в Україні, - Подоляк

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Маріуполь, Вівторок 17 травня 2022 13:36
Фермопіли XXI століття. Оборона Маріуполя змінила хід війни в Україні, - Подоляк Фото: радник глави офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Оборона Маріуполя, яка фактично триває 83 дні, змінила хід війни Росії проти України. Вона має увійти в історію як Фермопіли XXI століття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"83 дні оборони Маріуполя увійдуть в історію як Фермопіли XXI століття. Захисники "Азовсталі" зламали оперативні плани противника по захопленню сходу України, відтягнули на себе величезні сили ворога і довели всьому світу реальну "боєздатність" росіян. Це абсолютно змінило хід війни", - зазначив він.

Що таке Фермопільська битва

Фермопільська битва - це битва в ході греко-перської в 480 році до нашої ери в ущелині Фермопіли. За відомостями істориків, перській армії чисельністю в 200-250 тисяч осіб протистояли від 5200 до 7700 греків.

Спочатку греки успішно відбивали атаки в ущелині, але в останній день битви більша частина грецьких сил відійшла, побоюючись оточення. На місці залишилися загони спартанців, феспійців та фіванців загальною чисельністю до 500 осіб. Персам вдалося зайти в тил і знищити противника.

Нагадаємо, напередодні бійці "Азова" заявили, що гарнізон Маріуполя впорався з бойовим завданням і військове керівництво України дало команду зберегти життя захисників, які залишаються на території заводу "Азовсталь".

З "Азовсталі" вже вийшли понад 50 тяжкопоранених, яких відвезли в лікарню в окупованому Новоазовську. Ще понад 200 бійців забрали до окупованої Оленівки.

Рішення про здачу було прийнято, оскільки на сьогодні немає військового шляху деблокувати Маріуполь. Очікується, що українських військових звільнять в рамках обміну полоненими, але сьогодні в Державній думі РФ доручили підготувати рішення, яке заблокувало б можливість обміну бійців "Азова".

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