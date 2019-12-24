Фермеры сами попросят допустить иностранцев к рынку земли, - Милованов

Фото: Тимофей Милованов (РБК-Украина)

Земельная реформа станет приемлемой спустя полгода-год после запуска рынка земли

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что после того, как фермеры поймут, что открытие рынка земли не несет проблем, сами попросят допустить иностранцев. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

По словам Милованова, спустя полгода-год после открытия рынка земли в октябре 2020 года земельная реформа станет приемлемой и с экономической, и с политической точки зрения.

"Сами фермеры, когда поймут, как оно все работает и убедятся, что нет больших проблем, первыми пойдут и скажут: пустите нам иностранцев. Условно, я взял сто гектаров или тысячу, и хочу теперь не продавать перекупщикам или напрямую в порт, а хочу иметь свою небольшую торговую марку, скажем, какой-то пасты, и продавать ее в Польшу, Турцию, Штаты и Китай. Для этого нужно построить переработку. Для этого нужен партнер. Где дешевое кредитование? В Европе. Где чистые и прозрачные бизнесмены? В развитых странах", - сообщил министр.

Милованов отметил, что фермерам необходимо для этого убедиться, что с открытием рынка земли у них государстве не отберет землю.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что стоимость аренды земли будет постепенно расти. По словам Милованова, это цена будет расти не из-за спроса, а из-за того, что будет расти производительность.

Также сообщалось, что голосование за законопроект об открытии рынка земли в Украине может состояться до 31 декабря. На данный момент законопроект рассматривается в профильном комитете ВР.