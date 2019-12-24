Фермери самі попросять допустити іноземців до ринку землі, - Мілованов

Фото: Тимофій Милованов (РБК-Україна)

Земельна реформа стане прийнятною через півроку-рік після запуску ринку землі

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що після того, як фермери зрозуміють, що відкриття ринку землі не несе проблем, самі попросять допустити іноземців. Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Мілованова, через півроку-рік після відкриття ринку землі в жовтні 2020 року земельна реформа стане прийнятною і з економічної, і з політичної точки зору.

"Самі фермери, коли зрозуміють, як воно все працює і переконаються, що немає великих проблем, першими підуть і скажуть:" пустіть нас іноземців. Умовно, я взяв сто або тисячу гектарів, і хочу тепер не продавати перекупникам або безпосередньо в порт, а хочу мати свою невелику торговельну марку, скажімо, якийсь пасти, і продавати її в Польщу, Туреччину, Штати і Китай. Для цього потрібно побудувати переробку. Для цього потрібний партнер. Де дешеве кредитування? В Європі. Де чисті і прозорі бізнесмени? У розвинених країнах", - повідомив міністр.

Милованов зазначив, що фермерам необхідно для цього переконатися, що з відкриттям ринку землі у них державі не відбере землю.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що вартість оренди землі буде поступово зростати. За словами Мілованова, це ціна буде рости не через попит, а з-за того, що буде зростати продуктивність.

Також повідомлялося, що голосування за законопроект про відкриття ринку землі в Україні може відбутися до 31 грудня. На даний момент законопроект розглядається в профільному комітеті ВР.