Фермери можуть отримати компенсації за розмінування земель: як подати заявку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Нещодавно уряд ухвалив рішення, яким передбачаються компенсації для фермерів, землі яких уже розміновані сертифікованими операторами протимінної діяльності із 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2024 року. А також - для фермерів, які лише планують розпочати розмінування власних сільськогосподарських ділянок або на яких працюють як орендарі.

Держава компенсуватиме 80% вартості розмінування.

Хто може отримати компенсацію

Право на відповідну компенсацію мають ті сільськогосподарські виробники, землі яких знаходяться на деокупованій території поза зоною бойових дій.

Факт забруднення таких ділянок вибухонебезпечними предметами (ВНП) має бути підтверджений Центром протимінної діяльності за результатами нетехнічного обстеження, проведеного сертифікованим оператором протимінної діяльності.

Фермери, землі яких такі оператори очистили із 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2024 року, вже можуть подавати заявки.

Як подати заявку

Для подачі заявки необхідно заповнити заявку на отримання компенсації та надіслати її на електронну адресу Центру гуманітарного розмінування: compensation@uachd.org, додавши копії документів, що підтверджують факт розмінування, а саме:

договору на надання послуг із розмінування;

акта наданих послуг;

документа, що підтверджує здійснення розрахунків за надані послуги.

Центр гуманітарного розмінування перевірить документи, складе список фермерів, які відповідають вимогам, і передасть документи на розгляд Комісії при Мінекономіки, яка ухвалить фінальне рішення.

Ті фермери, які тільки планують розмінування земель, на яких працюють, можуть подавати заявки та супровідні документи на компенсацію через Державний аграрний реєстр.

Вартість розмінування визначатиметься на відкритих торгах у системі Prozorro. Компенсація надаватиметься лише раз за одну забруднену ВНП ділянку.

Російські окупанти мінують все, що трапляється в них на шляху. Зачищаючи деокуповані території сапери знаходять вибухові пристрої в будинках, іграшках, та навіть на кладовищах.

Не оминули росіяни й поля. Неодноразово ми писали, що від ворожої вибухівки гинули та отримували поранення фермери та люди, що працюють в полях.

Так у Миколаївській області тракторист підірвався у полі під час роботи на землі. незадовго до цього випадку в Харківській області на міні підірвався комбайн. Тоді водій отримав поранення.

Щоб захистити себе від мінної небезпеки: