В Харківській області на міні підірвався комбайн: водій постраждав (фото)
Під час польових робіт в Харківській області на російській міні підірвався комбайн. В результаті інциденту постраждав водій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Харківської обласної прокуратури.
"За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни", - повідомили в прокуратурі.
За даними слідства, сьогодні, 1 жовтня, близько 15:00 у селі Донець Чугуївського району комбайн під час збору пізніх зернових культур наїхав на вибуховий пристрій. За попередніми даними правоохоронців, це була протитанкова міна.
Внаслідок вибуху загорілась сільгосптехніка, а 37-річний водій комбайна отримав поранення.
Небезпека мін під час сільськогосподарських робіт
Після масштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року на звільнених з окупації територіях залишилися "подарунки" окупантів у вигляді мін та розтяжок.
За даними аналітичного центру Globsec, Україна є найбільшою замінованою територією у світі, перевершуючи таких колишніх лідерів, як Афганістан і Сирія. При цьому ситуація продовжує посилюватись, а темпи розмінування "дуже повільні".
Випадки підривів сільгосптехніки, зокрема тракторів, трапляються в Україні досить часто.
Наприклад, у квітні, під Бериславом трактор наїхав на міну, вона здетонувала - загинув тракторист, а агроном отримав поранення. У липні аналогічний випадок стався у Балаклії Харківської області, трактористу вдалося вижити.
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