Фермеры могут получить компенсации за разминирование земель: как подать заявку

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Недавно правительство приняло решение, предусматривающее компенсации для фермеров, земли которых уже разминированы сертифицированными операторами противоминной деятельности с 24 февраля 2022 года по 15 апреля 2024 года. А также - для фермеров, только планирующих начать разминирование собственных сельскохозяйственных участков или на которых работают как арендаторы.

Государство будет компенсировать 80% стоимости разминирования.

Кто может получить компенсацию

Право на соответствующую компенсацию имеют сельскохозяйственные производители, земли которых находятся на деоккупированной территории вне зоны боевых действий.

Факт загрязнения таких участков взрывоопасных предметов (ВНП) должен быть подтвержден Центром противоминной деятельности по результатам нетехнического обследования, проведенного сертифицированным оператором противоминной деятельности.

Фермеры, земли которых такие операторы очистили с 24 февраля 2022 года по 15 апреля 2024 года, уже могут подавать заявки.

Как подать заявку

Для подачи заявки необходимо заполнить заявку на получение компенсации и отправить ее по электронному адресу Центра гуманитарного разминирования: compensation@uachd.org, добавив копии документов, подтверждающих факт разминирования, а именно:

договора о предоставлении услуг по разминированию;

акта предоставленных услуг;

документа, подтверждающего осуществление расчетов за предоставленные услуги.

Центр гуманитарного разминирования проверит документы, составит список отвечающих требованиям фермеров и передаст документы на рассмотрение Комиссии при Минэкономики, которая примет финальное решение.

Те фермеры, которые планируют разминирование земель, на которых работают, могут подавать заявки и сопроводительные документы на компенсацию через Государственный аграрный реестр.

Стоимость разминирования будет определяться на открытых торгах по системе Prozorro. Компенсация будет предоставляться только раз в один загрязненный ВНП участок.

Российские оккупанты минуют все, что случается у них на пути. Зачищая деоккупированные территории саперы находят взрывные устройства в домах, игрушках и даже на кладбищах.

Не обошли россияне и поля. Неоднократно писали, что от вражеской взрывчатки погибали и получали ранения фермеры и люди, работающие в полях.

Так, в Николаевской области тракторист взорвался в поле во время работы на земле. Незадолго до этого случая в Харьковской области на мине взорвался комбайн. Тогда водитель получил ранения.

Чтобы защитить себя от минной опасности: