У Феодосії догоріла нафтобаза, знищено 8 резервуарів: OSINT-аналітики показали фото

Удар по нафтобазі у Феодосії

Нагадаємо, 7 жовтня у Феодосії спалахнула пожежа на нафтовому терміналі. Пізніше Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по нафтобазі, яку використовували окупанти. Феодосійський термінал був найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів для армії РФ.

Протягом майже тижня у Феодосії горіла нафтобаза, там вибухали цистерни з бензином та гасом.

10 жовтня на нафтобазі у Феодосії пролунали нові вибухи. За словами окупантів, на одному з терміналів стався викид горючих матеріалів.

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