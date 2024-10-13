В Феодосии догорела нефтебаза, уничтожены 8 резервуаров: OSINT-аналитики показали фото

Удар по нефтебазе в Феодосии

Напомним, 7 октября в Феодосии вспыхнул пожар на нефтяном терминале. Позже Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по нефтебазе, которую использовали оккупанты. Феодосийский терминал был самым большим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов для армии РФ.

В течение почти недели в Феодосии горела нефтебаза, там взрывались цистерны с бензином и керосином.

10 октября на нефтебазе в Феодосии раздались новые взрывы. По словам оккупантов, на одном из терминалов произошел выброс горючих материалов.

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