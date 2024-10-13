У Феодосії догоріла нафтобаза, знищено 8 резервуарів: OSINT-аналітики показали фото

У Феодосії у тимчасово окупованому Криму догоріла нафтобаза, яка атакували українські захисники. Знищено вісім резервуарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-аналітиків у Telegram-каналі "КіберБорошно".

Фото: на нафтобазі у Феодосії знищено 8 резервуарів (t.me/kiber_boroshno)

У суботу, 12 жовтня, так званий "глава" окупаційної адміністрації Феодосії Ігор Ткаченко заявив, що нібито жителі міста повертаються після евакуації. За його словами, вчора зранку ще продовжували ліквідовувати наслідки пожежі. У Феодосії скасували режим надзвичайної ситуації техногенного характеру.

"Пожежа зачепила 12 резервуарів. Повністю знищено - вісім. Також згоріли будівлі на території", - йдеться у повідомленні.

Аналітики показали фото атакованого майже тиждень тому нафтового термінала у Феодосії. Як зазначається, нафтобаза повністю догоріла.

Удар по нафтобазі у Феодосії

Нагадаємо, 7 жовтня у Феодосії спалахнула пожежа на нафтовому терміналі. Пізніше Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по нафтобазі, яку використовували окупанти. Феодосійський термінал був найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів для армії РФ.

Протягом майже тижня у Феодосії горіла нафтобаза, там вибухали цистерни з бензином та гасом.

10 жовтня на нафтобазі у Феодосії пролунали нові вибухи. За словами окупантів, на одному з терміналів стався викид горючих матеріалів.

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