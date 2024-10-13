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В Феодосии догорела нефтебаза, уничтожены 8 резервуаров: OSINT-аналитики показали фото

Феодосия, Воскресенье 13 октября 2024 10:03
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В Феодосии догорела нефтебаза, уничтожены 8 резервуаров: OSINT-аналитики показали фото Фото: в Феодосии догорела атакованная 7 октября нефтебаза (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Феодосии во временно оккупированном Крыму догорела атакованная украинскими защитниками нефтебаза. Уничтожены восемь резервуаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-аналитиков в Telegram-канале "КіберБорошно".

Аналитики показали фото атакованного почти неделю назад нефтяного терминала в Феодосии. Как отмечается, нефтебаза полностью догорела.

"Пожар задел 12 резервуаров. Полностью уничтожены - восемь. Также сгорели здания на территории", - говорится в сообщении.

В субботу, 12 октября, так называемый "глава" Феодосийской оккупационной администрации Игорь Ткаченко заявил, что якобы жители города возвращаются после эвакуации. По его словам, вчера с утра еще продолжали ликвидировать последствия пожара. В Феодосии был отменен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера.

В Феодосии догорела нефтебаза, уничтожены 8 резервуаров: OSINT-аналитики показали фото

Фото: на нефтебазе в Феодосии уничтожены 8 резервуаров (t.me/kiber_boroshno)

Удар по нефтебазе в Феодосии

Напомним, 7 октября в Феодосии вспыхнул пожар на нефтяном терминале. Позже Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по нефтебазе, которую использовали оккупанты. Феодосийский терминал был самым большим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов для армии РФ.

В течение почти недели в Феодосии горела нефтебаза, там взрывались цистерны с бензином и керосином.

10 октября на нефтебазе в Феодосии раздались новые взрывы. По словам оккупантов, на одном из терминалов произошел выброс горючих материалов.

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