"Феномен для всієї країни". У МОН назвали університет з рекордними досягненнями

СумДУ - один із найкращих класичних вишів України. За словами Винницького, університет щороку показує сильні результати у всіх ключових напрямах:

наукова діяльність,

інтернаціоналізація,

високий вступний бал,

працевлаштування випускників.

"Це феномен, яким ми дуже сильно пишаємося. Усі показники, які ми вимірюємо, у них високі", - зазначив заступник міністра.

Вступники не відвернулися навіть під час війни

Попри те, що загалом по країні контингент студентів зменшився, у СумДУ він залишився на рівні 99% від попереднього року. У МОН називають це "неймовірним досягненням".

Нещодавно російська армія обстріляла конгрес-центр університету місце проведення конференцій у центрі міста. На щастя, навчальні та лабораторні корпуси не постраждали. Уряд допомагає вишу з відновленням.

Інші університети Сум

У місті також працюють Сумський аграрний університет, де контингент знизився лише на 3%, і Сумський педагогічний, який має гірші показники.

У МОН поки не планують жодного укрупнення закладів через воєнну ситуацію в регіоні - остаточні рішення ухвалюватимуть після оцінки демографії та безпеки.