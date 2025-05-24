"Феномен для всей страны". В МОН назвали университет с рекордными достижениями

Сумской государственный университет (СумГУ) стал настоящим феноменом для всей Украины - несмотря на войну, обстрелы и общее снижение количества студентов, он демонстрирует рекордную стабильность и высокие результаты.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования Михаил Винницкий.
СумГУ - один из лучших классических вузов Украины. По словам Винницкого, университет ежегодно показывает сильные результаты во всех ключевых направлениях:
"Это феномен, которым мы очень сильно гордимся. Все показатели, которые мы измеряем, у них высокие", - отметил заместитель министра.
Несмотря на то, что в целом по стране контингент студентов уменьшился, в СумГУ он остался на уровне 99% от предыдущего года. В МОН называют это "невероятным достижением".
Недавно российская армия обстреляла конгресс-центр университета место проведения конференций в центре города. К счастью, учебные и лабораторные корпуса не пострадали. Правительство помогает вузу с восстановлением.
В городе также работают Сумской аграрный университет, где контингент снизился лишь на 3%, и Сумской педагогический, который имеет худшие показатели.
В МОН пока не планируют никакого укрупнения заведений из-за военной ситуации в регионе - окончательные решения будут принимать после оценки демографии и безопасности.
Ранее РБК-Украина писало, что в 2025 году в Украине расширяют набор в военные вузы: больше бюджетных мест, новые специальности (в частности, реабилитация раненых), высшая стипендия - от 8 до 20 тысяч гривен. Обучение адаптировано к реалиям войны, внедряются стандарты НАТО. Вступление возможно для гражданских и военных, без ограничений для женщин.
Также мы писали, что в 2025 году контракт на популярные специальности - право, экономику, менеджмент, туризм и журналистику - подорожает: его приравняют к полной себестоимости. Причина - перенасыщение рынка этими специалистами. Зато менее популярные, но востребованные специальности, как агрономия, остаются дешевле.
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