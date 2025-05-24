"Феномен для всієї країни". У МОН назвали університет з рекордними досягненнями
Сумський державний університет (СумДУ) став справжнім феноменом для всієї України - попри війну, обстріли та загальне зниження кількості студентів, він демонструє рекордну стабільність і високі результати.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів заступник міністра освіти Михайло Винницький.
СумДУ - один із найкращих класичних вишів України. За словами Винницького, університет щороку показує сильні результати у всіх ключових напрямах:
- наукова діяльність,
- інтернаціоналізація,
- високий вступний бал,
- працевлаштування випускників.
"Це феномен, яким ми дуже сильно пишаємося. Усі показники, які ми вимірюємо, у них високі", - зазначив заступник міністра.
Вступники не відвернулися навіть під час війни
Попри те, що загалом по країні контингент студентів зменшився, у СумДУ він залишився на рівні 99% від попереднього року. У МОН називають це "неймовірним досягненням".
Нещодавно російська армія обстріляла конгрес-центр університету місце проведення конференцій у центрі міста. На щастя, навчальні та лабораторні корпуси не постраждали. Уряд допомагає вишу з відновленням.
Інші університети Сум
У місті також працюють Сумський аграрний університет, де контингент знизився лише на 3%, і Сумський педагогічний, який має гірші показники.
У МОН поки не планують жодного укрупнення закладів через воєнну ситуацію в регіоні - остаточні рішення ухвалюватимуть після оцінки демографії та безпеки.
Раніше РБК-Україна писало, що у 2025 році в Україні розширюють набір до військових вишів: більше бюджетних місць, нові спеціальності (зокрема, реабілітація поранених), вища стипендія - від 8 до 20 тисяч гривень. Навчання адаптоване до реалій війни, впроваджуються стандарти НАТО. Вступ можливий для цивільних і військових, без обмежень для жінок.
Також ми писали, що у 2025 році контракт на популярні спеціальності - право, економіку, менеджмент, туризм і журналістику - подорожчає: його прирівняють до повної собівартості. Причина - перенасичення ринку цими фахівцями. Натомість менш популярні, але затребувані спеціальності, як агрономія, залишаються дешевшими.
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