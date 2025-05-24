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"Феномен для всієї країни". У МОН назвали університет з рекордними досягненнями

Субота 24 травня 2025 10:02
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"Феномен для всієї країни". У МОН назвали університет з рекордними досягненнями Фото: Сумський державний університет (facebook.com/sumdu.ua)
Автор: Тетяна Веремєєва, Катерина Гончарова

Сумський державний університет (СумДУ) став справжнім феноменом для всієї України - попри війну, обстріли та загальне зниження кількості студентів, він демонструє рекордну стабільність і високі результати.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів заступник міністра освіти Михайло Винницький.

СумДУ - один із найкращих класичних вишів України. За словами Винницького, університет щороку показує сильні результати у всіх ключових напрямах:

  • наукова діяльність,
  • інтернаціоналізація,
  • високий вступний бал,
  • працевлаштування випускників.

"Це феномен, яким ми дуже сильно пишаємося. Усі показники, які ми вимірюємо, у них високі", - зазначив заступник міністра.

Вступники не відвернулися навіть під час війни

Попри те, що загалом по країні контингент студентів зменшився, у СумДУ він залишився на рівні 99% від попереднього року. У МОН називають це "неймовірним досягненням".

Нещодавно російська армія обстріляла конгрес-центр університету місце проведення конференцій у центрі міста. На щастя, навчальні та лабораторні корпуси не постраждали. Уряд допомагає вишу з відновленням.

Інші університети Сум

У місті також працюють Сумський аграрний університет, де контингент знизився лише на 3%, і Сумський педагогічний, який має гірші показники.

У МОН поки не планують жодного укрупнення закладів через воєнну ситуацію в регіоні - остаточні рішення ухвалюватимуть після оцінки демографії та безпеки.

Раніше РБК-Україна писало, що у 2025 році в Україні розширюють набір до військових вишів: більше бюджетних місць, нові спеціальності (зокрема, реабілітація поранених), вища стипендія - від 8 до 20 тисяч гривень. Навчання адаптоване до реалій війни, впроваджуються стандарти НАТО. Вступ можливий для цивільних і військових, без обмежень для жінок.

Також ми писали, що у 2025 році контракт на популярні спеціальності - право, економіку, менеджмент, туризм і журналістику - подорожчає: його прирівняють до повної собівартості. Причина - перенасичення ринку цими фахівцями. Натомість менш популярні, але затребувані спеціальності, як агрономія, залишаються дешевшими.

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