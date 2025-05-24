"Феномен для всей страны". В МОН назвали университет с рекордными достижениями

Сумской государственный университет (СумГУ) стал настоящим феноменом для всей Украины - несмотря на войну, обстрелы и общее снижение количества студентов, он демонстрирует рекордную стабильность и высокие результаты.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования Михаил Винницкий .

СумГУ - один из лучших классических вузов Украины. По словам Винницкого, университет ежегодно показывает сильные результаты во всех ключевых направлениях:

научная деятельность,

интернационализация,

высокий вступительный балл,

трудоустройство выпускников.

"Это феномен, которым мы очень сильно гордимся. Все показатели, которые мы измеряем, у них высокие", - отметил заместитель министра.

Поступающие не отвернулись даже во время войны

Несмотря на то, что в целом по стране контингент студентов уменьшился, в СумГУ он остался на уровне 99% от предыдущего года. В МОН называют это "невероятным достижением".

Недавно российская армия обстреляла конгресс-центр университета место проведения конференций в центре города. К счастью, учебные и лабораторные корпуса не пострадали. Правительство помогает вузу с восстановлением.

Другие университеты Сум

В городе также работают Сумской аграрный университет, где контингент снизился лишь на 3%, и Сумской педагогический, который имеет худшие показатели.

В МОН пока не планируют никакого укрупнения заведений из-за военной ситуации в регионе - окончательные решения будут принимать после оценки демографии и безопасности.