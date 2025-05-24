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"Феномен для всей страны". В МОН назвали университет с рекордными достижениями

Суббота 24 мая 2025 10:02
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"Феномен для всей страны". В МОН назвали университет с рекордными достижениями Фото: Сумской государственный университет (facebook.com/sumdu.ua)
Автор: Татьяна Веремеева, Катерина Гончарова

Сумской государственный университет (СумГУ) стал настоящим феноменом для всей Украины - несмотря на войну, обстрелы и общее снижение количества студентов, он демонстрирует рекордную стабильность и высокие результаты.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования Михаил Винницкий.

СумГУ - один из лучших классических вузов Украины. По словам Винницкого, университет ежегодно показывает сильные результаты во всех ключевых направлениях:

  • научная деятельность,
  • интернационализация,
  • высокий вступительный балл,
  • трудоустройство выпускников.

"Это феномен, которым мы очень сильно гордимся. Все показатели, которые мы измеряем, у них высокие", - отметил заместитель министра.

Поступающие не отвернулись даже во время войны

Несмотря на то, что в целом по стране контингент студентов уменьшился, в СумГУ он остался на уровне 99% от предыдущего года. В МОН называют это "невероятным достижением".

Недавно российская армия обстреляла конгресс-центр университета место проведения конференций в центре города. К счастью, учебные и лабораторные корпуса не пострадали. Правительство помогает вузу с восстановлением.

Другие университеты Сум

В городе также работают Сумской аграрный университет, где контингент снизился лишь на 3%, и Сумской педагогический, который имеет худшие показатели.

В МОН пока не планируют никакого укрупнения заведений из-за военной ситуации в регионе - окончательные решения будут принимать после оценки демографии и безопасности.

Ранее РБК-Украина писало, что в 2025 году в Украине расширяют набор в военные вузы: больше бюджетных мест, новые специальности (в частности, реабилитация раненых), высшая стипендия - от 8 до 20 тысяч гривен. Обучение адаптировано к реалиям войны, внедряются стандарты НАТО. Вступление возможно для гражданских и военных, без ограничений для женщин.

Также мы писали, что в 2025 году контракт на популярные специальности - право, экономику, менеджмент, туризм и журналистику - подорожает: его приравняют к полной себестоимости. Причина - перенасыщение рынка этими специалистами. Зато менее популярные, но востребованные специальности, как агрономия, остаются дешевле.

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