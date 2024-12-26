"Фенікс-party" для росіян: прикордонники показали знищену техніку РФ в Харківській області

На Харківському напрямку українські прикордонники влаштували "Фенікс-party" для окупантів та знищили значну кількість техніки, складів і живої сили противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.
Бригада "Помста" продовжують нищити ворожи склади та техніку.
Повідомляється, що за тиждень було уражено:
Окрім цього, було ліквідовано живу силу ворога.
"Горять Т-72, броньовики, склади, пункти управління БпЛА та піхота. І це тільки частина результатів РУБпАК "Фенікс"» бригади "Помста" за тиждень", - наголосили в ДПСУ.
Українські військові продовжують тримати оборону, даючи відсіч агресору. За даними Генштабу України, за минулу добу відбулося 217 боїв, а найбільше ворог тиснув на Покровському напрямку.
Зокрема, на Харківському напрямку росіяни здійснили три атаки в районі Вовчанська.
Окрім цього, протягом минулої доби окупанти втратили 1540 солдатів.
Також українські військові знищили:
Загалом, як повідомляв Генштаб, втрати росіян за час повномасштабного вторгнення перевищили 780 тисяч одиниць живої сили.
Також раніше ми повідомляли про те, що ДПСУ самостійно закупить необхідне озброєння на 23 млрд гривень, щоб продовжити здійснювати оборону країни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.