"Фенікс-party" для росіян: прикордонники показали знищену техніку РФ в Харківській області

Бригада "Помста" продовжують нищити ворожи склади та техніку.

Повідомляється, що за тиждень було уражено:

ворожі танки Т-72 та бронетехніку.

російські склади боєприпасів і пункти управління безпілотними літальними апаратами.

Окрім цього, було ліквідовано живу силу ворога.

"Горять Т-72, броньовики, склади, пункти управління БпЛА та піхота. І це тільки частина результатів РУБпАК "Фенікс"» бригади "Помста" за тиждень", - наголосили в ДПСУ.

Втрати окупантів

Українські військові продовжують тримати оборону, даючи відсіч агресору. За даними Генштабу України, за минулу добу відбулося 217 боїв, а найбільше ворог тиснув на Покровському напрямку.

Зокрема, на Харківському напрямку росіяни здійснили три атаки в районі Вовчанська.

Окрім цього, протягом минулої доби окупанти втратили 1540 солдатів.

Також українські військові знищили:

2 танки;

10 бойових броньованих машин;

24 артилерійські системи;

1 засіб ППО й не тільки.

Загалом, як повідомляв Генштаб, втрати росіян за час повномасштабного вторгнення перевищили 780 тисяч одиниць живої сили.