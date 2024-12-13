ДПСУ буде самостійно купувати озброєння: навіщо так треба і хто проти

Державній прикордонній службі України доручили закупити озброєння на 23 млрд гривень. Ці гроші Агентство оборонних закупівель Міноборони хотіло спрямувати на закупівлю боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Агентство оборонних закупівель у Facebook і пресслужбу Держприкордонслужби України.

Перерозподіл 23 млрд гривень

Агентство оборонних закупівель (АОЗ) ще 4 грудня повідомило про те, що у 2024 році в його розпорядженні було 306,7 млрд гривень. Ці кошти були передбачені на закупівлю озброєння і військової техніки.

З 306,7 млрд гривень Агентство вже уклало контракти на потреби ЗСУ на суму 282,9 млрд гривень. У його розпорядженні залишалися 23,8 млрд гривень.

"Ці кошти АОЗ планувала спрямувати на фінансування вже підготовлених державних контрактів на закупівлю боєприпасів. Згадані контракти передбачають сплату авансу в межах 50% від суми угоди. З огляду на це, АОЗ уже на початку грудня планувала взяти бюджетні зобов'язання на суму 23,8 млрд гривень", - уточнили в Агентстві.

Упродовж листопада Агентство проводило перевірку можливостей виробників організувати постачання боєприпасів для ЗСУ. Переважну більшість цих боєприпасів уже було проінспектовано, на частину з них оформили експортні ліцензії.

Але уряд вирішив зняти 23 млрд з бюджету АОЗ. Тому Агентство звернулося до Міноборони із запитом про додаткове фінансування, щоб організувати постачання боєприпасів для ЗСУ.

ДПСУ доручили купувати озброєння

Як з'ясувалося пізніше, 23 млрд гривень уряд передав Державній прикордонній службі, щоб вона займалася закупівлями озброєння для ЗСУ.

У ДПСУ наголосили, що таке рішення не є необґрунтованим, оскільки: