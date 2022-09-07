"Фенербахче" – "Динамо": где смотреть матч Лиги Европы

Матч "Фенербахче" – "Динамо" состоится в Стамбуле 8 сентября. Начало поединка в 19.45. Поединок пройдет на арене "Шюкрю Сараджоглу".

В цифровом вещании Т2 матчи "бело-синих" в Лиге Европы не будут транслировать. Начиная с основной сетки, все поединки второго по престижности еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Матчи еврокубков там доступны в подписке "Максимальная". Кроме того, трансляция в самом высоком качестве будет доступна абонентам платформы Volia TV через каналы MEGOGO Футбол. Предматчевая студия там начнется в 19:00. Матч будут комментировать Сергей Лукьяненко и Роберто Моралес.

Ранее "Динамо" объявило заявку на групповой этап Лиги Европы. В перечень заявленных Мирчей Луческу исполнителей попали и три легионера – Кендзера, Перрис и Диалло.