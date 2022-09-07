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"Фенербахче" – "Динамо": де дивитися матч Ліги Європи

Фото: Артем Бєсєдін забити "Фенербахче" влітку не зміг (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Трансляція стартового туру групового етапу Ліги Європи 2022/23 між стамбульським "Фенербахче" та київським "Динамо" буде доступна на території України.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч "Фенербахче" – "Динамо" відбудеться в Стамбулі 8 вересня. Початок поєдинку о 19:45. Двобій пройде на арені "Шюкрю Сараджоглу".

У цифровому мовленні Т2 матчі "біло-синіх" у Лізі Європи не транслюватимуть. Починаючи з основної сітки, усі поєдинки другого за престижністю єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Матчі єврокубків там доступні в передплаті "Максимальна". Окрім того, трансляція у найвищій якості буде доступна абонентам платформи Volia TV через канали MEGOGO Футбол. Передматчева студія там розпочнеться о 19:00. Матч коментуватимуть Сергій Лук'яненко та Роберто Моралес.

Раніше "Динамо" оголосило заявку на груповий етап Ліги Європи. До переліку заявлених Мірчею Луческу виконавців потрапили і три легіонери – Кендзьора, Перріс і Діалло.

До слова, донецький "Шахтар" шокував РБ "Лейпциг" чотирма голами на виїзді.

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ДинамоФенербахчеЛіга ЄвропиMegogo