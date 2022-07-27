"Фенербахче" – "Динамо": где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов
Трансляция поединка 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2022/23 между стамбульским "Фенербахче" и киевским "Динамо" будет доступна на территории Украины.
Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.
Матч "Фенербахче" – "Динамо" состоится на стадионе "Шюкрю Сараджоглу" 27 июля. Начало поединка в 20:00. Победитель пары пройдет в следующий этап квалификации, где встретится со "Штурмом".
В цифровом вещании T2 на этот раз матч будут транслировать. Эфир запланирован на телеканале 2+2. Правда, по решению правообладателя трансляция там будет идти с 15-минутной задержкой.
В свою очередь Setanta Sports покажет поединок в прямом эфире и на собственной OTT-платформе setantasports.com. Вещание телеканала на время матча будет заблокировано на платформе MEGOGO, но останется в доступе у других операторов.
Ранее ведущие букмекеры составили сетку коэффициентов на ответный матч в противостоянии "Фенербахче" и "Динамо". "Желтые канарейки" остались фаворитом контор с солидным запасом.
К слову, ранее подготовили анонс поединка "Фенербахче" и "Динамо" во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов.
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