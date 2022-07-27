ua ru
Ср, 27 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Фенербахче" – "Динамо": где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов

Новина українською →
Стамбул, Среда 27 июля 2022 10:30
"Фенербахче" – "Динамо": где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов Фото: Первый матч "Фенербахче" и "Динамо" выдался боевым (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Трансляция поединка 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2022/23 между стамбульским "Фенербахче" и киевским "Динамо" будет доступна на территории Украины.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч "Фенербахче" – "Динамо" состоится на стадионе "Шюкрю Сараджоглу" 27 июля. Начало поединка в 20:00. Победитель пары пройдет в следующий этап квалификации, где встретится со "Штурмом".

В цифровом вещании T2 на этот раз матч будут транслировать. Эфир запланирован на телеканале 2+2. Правда, по решению правообладателя трансляция там будет идти с 15-минутной задержкой.

В свою очередь Setanta Sports покажет поединок в прямом эфире и на собственной OTT-платформе setantasports.com. Вещание телеканала на время матча будет заблокировано на платформе MEGOGO, но останется в доступе у других операторов.

Ранее ведущие букмекеры составили сетку коэффициентов на ответный матч в противостоянии "Фенербахче" и "Динамо". "Желтые канарейки" остались фаворитом контор с солидным запасом.

К слову, ранее подготовили анонс поединка "Фенербахче" и "Динамо" во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо Интернет Фенербахче Лига Чемпионов
NEWS
"Нафтогаз" не погасил долг и объявил дефолт по облигациям
"Нафтогаз" не погасил долг и объявил дефолт по облигациям
DAILY
"Нафтогаз" вошел в дефолт. Компания не заплатила долг и обвинила в этом Кабмин
Юрий Дощатовспециальный корреспондент "Нафтогаз" вошел в дефолт. Компания не заплатила долг и обвинила в этом Кабмин