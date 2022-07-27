"Фенербахче" – "Динамо": анонс матча квалификации Лиги чемпионов

"Фенербахче" – "Динамо"

27 июля, 20:00, Стамбул, "Шюкрю Сараджоглу", трансляция на 2+2 и setantasports.com

Первый за почти 8 месяцев официальный матч "Динамо" ждали с опаской. "Бело-синим" на старте пути случился солидный соперник, который летом еще и пригласил статусного тренера. Но на деле Жорже Жезуш и его подопечные оказались не столь уж опасными.

Да, по большинству статистических показателей "динамовцы" были хуже "Фенербахче". Однако лишь бы толики фарта для Беседина или Вербича, и на турецкие берега отечественный гранд уехал бы с домашней победой в активе. "Желтые канарейки" упустили свои возможности, но в общем ничего экстраординарного не продемонстрировали.

С таким соперником "Динамо" даже в нынешнем состоянии может играть на победу. Недаром Мирча Луческу после первого поединка заверил, что в Стамбуле его ребята будут острее. Вероятно, будут и кадровые изменения. Тот же Вербич заметно сдал и вполне может отдать место в старте юному Ванату.

Зато Жезуш, очевидно, постарается изменить игру "Фенера" ​​в атаке. Именно нападение оказалось слабым звеном стамбульцев в Лодзи. Да и усилия португальского специалиста на трансферном рынке по покупке атакующих исполнителей теперь выглядят обоснованными. Главное, чтобы рецепт удачи Жезуш не нашел до вечера среды.

Дисквалифицированные: –

Травмированные: Кулач, Супряга – Сангаре, Азиз, Яндаш

Ориентировочные составы на матч "Фенербахче" – "Динамо"

"Фенербахче": Байиндир – Осайи-Самуэль, Тиссеран, Салаи, Кадиоглу – Аран, Юксек, Кахведжи – Росси, Валенсия, Линкольн

"Динамо": Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак – Шапаренко, Сидорчук – Цыганков, Буяльский, Ванат – Беседин

Прогноз РБК-Украина Sport – 1:1

Каждый раз, когда украинским клубам жребий подносит свидание с турецкими грандами, в публичном пространстве появляется штамп о неистовых местных фанатах. Мол, с такой поддержкой "Фенер", "Галатасарай" или "Бешикташ" обязательно победят.

Есть такое мнение и сейчас. Но если бы этот фактор имел грандиозное значение, турки регулярно бы играли в финалах еврокубков. Конечно, поддержка на "Шюкрю Сараджоглу" будет мощной. Но "динамовцам", особенно без опыта подобных матчей, главное не проиграть поединок еще до старта.

Грядущий матч, вероятнее всего, будет таким же ожесточенным и небогатым на голы, как и первый. Не стоит исключать и вариант с овертаймом и серией пенальти. Итак, на первый план выходит физическая подготовка. Только 90 или 120+ минут покажут, кто сильнее в этом компоненте.