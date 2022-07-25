UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Фенербахче" – "Динамо": прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Фото: Денис Попов и Беньямин Вербич против "Фенербахче" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2022/23 стамбульский "Фенербахче" примет киевское "Динамо" дома.

Каковы прогнозы букмекеров на матч, подскажет РБК-Украина.

Матч "Фенербахче" – "Динамо" состоится на стадионе "Шюкрю Сараджоглу" 27 июля. Начало поединка в 20:00. Победитель пары пройдет в следующий этап квалификации, где встретится со "Штурмом".

Специалисты британской конторы William Hill безусловным фаворитом считают турецкий гранд. На победу "желтых канареек" принимают ставки с коэффициентом 1,70. Итоговую ничью оценили баллом 3,70. Вероятный успех "Динамо" пока менее вероятен – кэф 5,00.

На минимальную победу "бело-синих" можно поставить с солидным коэффициентом 12,00. В то же время ставка на волевую победу "Динамо" увеличит выигрыш в 19 (!) раз.

Тем временем австрийцы из Bwin несколько иначе оценили шансы команд. Да, фаворитом остается "Фенербахче" – коэффициент на победу составил 1,73. А вот в итоговый триумф украинского гранда там верят чуть больше британцев, выставив кэф 4,75. Вероятность ничьей – 3,75.

Поклонники специальных ставок могут заложиться на победу "Динамо" с голами от обеих команд. Коэффициент на такой итог составил 9,00. А любители острых ощущений изучают вариант ставки с победой "Фенербахче" после первого тайма и итоговым поражением турок (кэф 12,5).

Напомним, что что на прошлой неделе "Динамо" разошлось миром с "Фенербахче" в польской Лодзи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДинамоФенербахчебукмекерЛига Чемпионов