"Фенербахче" – "Динамо": прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Матч "Фенербахче" – "Динамо" состоится на стадионе "Шюкрю Сараджоглу" 27 июля. Начало поединка в 20:00. Победитель пары пройдет в следующий этап квалификации, где встретится со "Штурмом".

Специалисты британской конторы William Hill безусловным фаворитом считают турецкий гранд. На победу "желтых канареек" принимают ставки с коэффициентом 1,70. Итоговую ничью оценили баллом 3,70. Вероятный успех "Динамо" пока менее вероятен – кэф 5,00.

На минимальную победу "бело-синих" можно поставить с солидным коэффициентом 12,00. В то же время ставка на волевую победу "Динамо" увеличит выигрыш в 19 (!) раз.

Тем временем австрийцы из Bwin несколько иначе оценили шансы команд. Да, фаворитом остается "Фенербахче" – коэффициент на победу составил 1,73. А вот в итоговый триумф украинского гранда там верят чуть больше британцев, выставив кэф 4,75. Вероятность ничьей – 3,75.

Поклонники специальных ставок могут заложиться на победу "Динамо" с голами от обеих команд. Коэффициент на такой итог составил 9,00. А любители острых ощущений изучают вариант ставки с победой "Фенербахче" после первого тайма и итоговым поражением турок (кэф 12,5).