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"Фенербахче" – "Динамо": прогноз на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

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Стамбул, Понеділок 25 липня 2022 16:13
"Фенербахче" – "Динамо": прогноз на матч кваліфікації Ліги чемпіонів Фото: Денис Попов і Беньямін Вербіч проти "Фенербахче" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

У матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2022/23 стамбульський "Фенербахче" прийме київське "Динамо" вдома.

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.

Матч "Фенербахче" – "Динамо" відбудеться на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу" 27 липня. Початок поєдинку о 20:00. Переможець пари пройде в наступний етап кваліфікації, де зустрінеться зі "Штурмом".

Фахівці британської контори William Hill безумовним фаворитом вважають турецький гранд. На перемогу "жовтих канарок" приймають ставки з коефіцієнтом 1,70. Вірогідність нічиєї оцінили балом 3,70. Імовірний успіх "Динамо" наразі найменш вірогідний – кеф 5,00.

На мінімальну перемогу "біло-синіх" можна поставити з солідним коефіцієнтом 12,00. Натомість ставка на вольову перемогу "Динамо" збільшить виграш у 19 (!) разів.

Тим часом австрійці з Bwin трохи інакше оцінили шанси команд. Так, фаворитом залишається "Фенербахче" – коефіцієнт на перемогу склав 1,73. А ось у підсумковий тріумф українського гранда там вірять трохи більше за британців, виставивши кеф 4,75. Імовірність нічиєї – 3,75.

Шанувальники спеціальних ставок можуть закластися на перемогу "Динамо" з голами від обох команд. Коефіцієнт на такий підсумок склав 9,00. А любителі гострих відчуттів вивчають варіант ставки із перемогою "Фенербахче" після першого тайму та підсумковою поразкою турків (кеф 12,5).

Нагадаємо, що минулого тижня "Динамо" розійшлося миром із "Фенербахче" в польській Лодзі.

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