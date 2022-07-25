"Фенербахче" – "Динамо": прогноз на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Матч "Фенербахче" – "Динамо" відбудеться на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу" 27 липня. Початок поєдинку о 20:00. Переможець пари пройде в наступний етап кваліфікації, де зустрінеться зі "Штурмом".

Фахівці британської контори William Hill безумовним фаворитом вважають турецький гранд. На перемогу "жовтих канарок" приймають ставки з коефіцієнтом 1,70. Вірогідність нічиєї оцінили балом 3,70. Імовірний успіх "Динамо" наразі найменш вірогідний – кеф 5,00.

На мінімальну перемогу "біло-синіх" можна поставити з солідним коефіцієнтом 12,00. Натомість ставка на вольову перемогу "Динамо" збільшить виграш у 19 (!) разів.

Тим часом австрійці з Bwin трохи інакше оцінили шанси команд. Так, фаворитом залишається "Фенербахче" – коефіцієнт на перемогу склав 1,73. А ось у підсумковий тріумф українського гранда там вірять трохи більше за британців, виставивши кеф 4,75. Імовірність нічиєї – 3,75.

Шанувальники спеціальних ставок можуть закластися на перемогу "Динамо" з голами від обох команд. Коефіцієнт на такий підсумок склав 9,00. А любителі гострих відчуттів вивчають варіант ставки із перемогою "Фенербахче" після першого тайму та підсумковою поразкою турків (кеф 12,5).