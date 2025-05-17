Феєрверк із детонацією. Українські військові знищили російський ЗРК "Бук-М1"

Українські розвідники бригади "Чорний ліс" виявили сучасний зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" російських військових та оперативно скоригували по ньому удар.

В результаті установку вартістю близько 10 мільйонів доларів було повністю знищено.

Зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" - це радянська (а потім і російська) мобільна система ППО середньої дальності, розроблена для ураження авіаційних цілей, таких як винищувачі, бомбардувальники, вертольоти, а також крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс включає радар виявлення та наведення, а також пускові установки з ракетами, здатними знищувати цілі на відстані до 25 кілометрів і на висоті до 22 кілометрів. "Бук-М1" є мобільним і може швидко змінювати позиції, що ускладнює його ураження.

Знищення "Бук-М1" значно послаблює здатність ворога контролювати повітряний простір і захищати свої війська від авіаційних ударів.