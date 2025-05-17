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Феєрверк із детонацією. Українські військові знищили російський ЗРК "Бук-М1"

Фото: ЗСУ ліквідували російський зенітний ракетний комплекс "Бук-М1" (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

ВСУ знищили російський ЗРК "Бук-М1" під час операції на фронті. Установку повністю знищено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сухопутних військ.

Українські розвідники бригади "Чорний ліс" виявили сучасний зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" російських військових та оперативно скоригували по ньому удар.

В результаті установку вартістю близько 10 мільйонів доларів було повністю знищено.

Що відомо про "Бук-М1"

Зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" - це радянська (а потім і російська) мобільна система ППО середньої дальності, розроблена для ураження авіаційних цілей, таких як винищувачі, бомбардувальники, вертольоти, а також крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс включає радар виявлення та наведення, а також пускові установки з ракетами, здатними знищувати цілі на відстані до 25 кілометрів і на висоті до 22 кілометрів. "Бук-М1" є мобільним і може швидко змінювати позиції, що ускладнює його ураження.

Знищення "Бук-М1" значно послаблює здатність ворога контролювати повітряний простір і захищати свої війська від авіаційних ударів.

Успіхи українських бійців

Нагадаємо, ЗСУ також завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу "Оса" на Вугледарському напрямку. Вони послабили здатність противника захищати свої позиції від повітряних атак.

Також на Вовчанському напрямку підрозділ "Скорпіон" у співпраці з РУБпАК "Фурія" успішно знищив точку злету ворожих дронів, дві антени зв’язку та комплекс відеоспостереження "Муром-М", який ворог намагався замаскувати під шпаківню.

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