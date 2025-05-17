Фейерверк с детонацией. Украинские военные уничтожили российский ЗРК "Бук-М1"

Украинские разведчики бригады "Черный лес" обнаружили современный зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" российских военных и оперативно скорректировали по нему удар.

В результате установку стоимостью около 10 миллионов долларов было полностью уничтожено.

Зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" - это советская (а затем и российская) мобильная система ПВО средней дальности, разработанная для поражения авиационных целей, таких как истребители, бомбардировщики, вертолеты, а также крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс включает радар обнаружения и наведения, а также пусковые установки с ракетами, способными уничтожать цели на расстоянии до 25 километров и на высоте до 22 километров. "Бук-М1" является мобильным и может быстро менять позиции, что затрудняет его поражение.

Уничтожение "Бук-М1" значительно ослабляет способность врага контролировать воздушное пространство и защищать свои войска от авиационных ударов.