Федоров заявив про готовність до перепису населення

Глава Мінцифри зазначив, що плани щодо проведення перепису населення цього року справді були.

"Ми планували його робити разом з Apple. І теж там мали бути інновації", - зазначив він.

Чиновник нагадав, що нещодавно Верховна Рада ухвалила закон, який дозволив проводити "нульовий етап" перепису.

"По суті це такий цифровий перший крок, коли ми верифікуємо в реєстрах інформацію. Реєстровий перепис. І вже розуміємо кількість людей, певну структуру тощо в різних розрізах", - сказав він.

Федоров додав, що сьогодні "у нас є чітке розуміння", як проводити сучасний перепис населення.

"Щоб менше людей ходило по квартирах, і максимум все було зібрано в режимі онлайн, або людина могла додати всю інформацію через "Дію" в кілька кліків", - стверджує міністр.

Так вдалося розібратися з розподілом таких даних, персоналізацією, та як це зробити правильно "за всіма канонами Євростату і взагалі статистикою світовою".

"Тому ми готові до перепису населення. Але ми вже зараз робимо певні етапи реєстрового перепису, коли верифікується інформація в реєстрах і з'являється якісна інформація", - заявив Федоров.

Мінцифри запроваджує певний цифровий ідентифікатор, який починає верифікувати дані, і таким чином державні органи перестають збирати дубльовану інформацію, пояснив він.