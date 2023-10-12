Федоров заявил о готовности к переписи населения

Глава Минцифры отметил, что планы о проведении переписи населения в этом году действительно были.

"Мы планировали его делать вместе с Apple. И тоже там должны были быть инновации", - отметил он.

Чиновник напомнил, что недавно Верховная Рада приняла закон, который позволил проводить "нулевой этап" переписи.

"По сути, это такой цифровой первый шаг, когда мы верифицируем в реестрах информацию. Реестровая перепись. И уже понимаем количество людей, определенную структуру и т.п. в разных разрезах", - сказал он.

Федоров добавил, что сегодня "у нас есть четкое понимание", как проводить современную перепись населения.

"Чтобы меньше людей ходило по квартирам, и максимум все было собрано в режиме онлайн или человек мог добавить всю информацию через "Дію" в несколько кликов", - утверждает министр.

Так, удалось разобраться с распределением таких данных, персонализацией, и как это сделать правильно "по всем канонам Евростата и вообще статистике мировой".

"Поэтому мы готовы к переписи населения. Но мы уже сейчас делаем определенные этапы регистровой переписи, когда верифицируется информация в реестрах и появляется качественная информация", - заявил Федоров.

Минцифры вводит определенный цифровой идентификатор, который начинает верифицировать данные, и таким образом государственные органы перестают собирать дублированную информацию, пояснил он.