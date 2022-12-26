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Стало відомо, коли в Україні може відбутись перепис населення

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Україна, Понеділок 26 грудня 2022 10:52
Стало відомо, коли в Україні може відбутись перепис населення Фото: коли в Україні може відбутись перепис населення (twitter)
Автор: Наталія Гурковська

Всеукраїнський перепис населення в Україні відбудеться не раніше ніж після закінчення війни. Орієнтовна дата - не раніше кінця 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Радіо Свобода" директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елли Лібанової.

"Під час війни перепис проводити не можна. І відразу після війни його теж не можна проводити. Я думаю, що якщо війна закінчиться до середини 2023 року, то наприкінці 2025 року, можливо, ми зможемо його (перепис - ред.) провести", - пояснила вона.

Наразі, за словами Лібанової, кількість населення України, за приблизними підрахунками, можна оцінити орієнтовно у 34-35 мільйонів.

"Зараз я говорю про кордони 2022 року (тобто перед війною, що було). А якщо з Кримом - то це ще два мільйони", – зазначила вона.

Водночас як додала Лібанова, широкомасштабна війна Росії проти України "дуже погано позначиться на населенні і на демографічній ситуації загалом".

Як повідомлялось, минулого року президент Володимир Зеленський заявляв, що електронний перепис населення України відбудеться в лютому 2023 року.

Нагадаємо, Верховна рада затвердила терміни проведення перепису населення в Україні. Її проводитимуть не рідше, ніж раз на десять років.

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