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Компанію Apple залучать до повоєнного перепису населення України, - Федоров

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Понеділок 03 квітня 2023 00:03
Компанію Apple залучать до повоєнного перепису населення України, - Федоров Фото: Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Максим Шушко

Міністерство цифрової трансформації планує залучити до повоєнного перепису населення України компанію "Apple".

Про це це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

Після перемоги України у війні проти Російської Федерації буде проводитись перепис населення, до якого планує долучитися Міністерство цифрової трансформації. Міністерство прагне переосмислити та спростити процес.

"Багато інформації можна отримати завдяки верифікації в реєстрах, щоб не смикати наших громадян і не запитувати те, що і так можна побачити завдяки деперсоналізованій синхронізації певних реєстрів. Це буде один з найбільш сучасних та інноваційних переписів населення у світі", – зазначив Федоров.

Раніше ми повідомляли, чи є законні підстави розсилат українцям повістки у месенджерах.

Нагадаємо, в Україні працюють над створенням реєстру ухилянтів від мобілізації

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