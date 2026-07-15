Федоров залишиться в команді? РБК-Україна дізналось деталі зустрічі Зеленського з нардепами

Президент Володимир Зеленський сьогодні близько години обговорював з нардепами "Слуги народу" оновлення Кабміну. У ході зустрічі він пояснив, чому вирішив змінити міністра оборони Михайла Федорова.
Що відомо про зустріч і очікування від нового Кабміну - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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На засідання СН за участі Зеленського було майже 200 нардепів, тривала вона біля години. Присутніми були нардепи, а також нові майбутні міністри, а от вже екс-прем'єра Юлії Свириденко не було.
Найбільш резонансним питанням була ротація міністра оборони. Як розповів РБК-Україна один з депутатів, Зеленський озвучив головну причину заміни Федорова - його конфлікт з головкомом Олександром Сирським.
За словами Зеленського, Федоров залишиться "поруч", тобто в команді, але без подробиць щодо його подальшої ролі чи посади.
Крім того, Зеленський висловив сподівання, що новий міністр оборони Клименко зможе врегулювати поточні проблеми з ТЦК і мобілізацією.
Олексій Соболєв, який займав посаду міністра економіки, також залишиться в команді, перейшовши в Офісу президента (очевидно, на вакантну нині посаду заступника голови ОП з економічних питань).
Не звучало конкретики щодо подальшої посади Свириденко, але вона теж лишається в команді.
Тарас Качка, як очікувався, стане послом при Євросоюзі замість Всеволода Ченцова, який стане віце-прем'єром - тобто, по суті, станеться кадрова рокіровка.
За словами співрозмовника РБК-Україна серед депутатів, у учасників зустрічі були різні емоції щодо почутого, зокрема окремі депутати були засмучені відставкою Федорова.
Разом з тим, багато нардепів були втішені тим, що двоє їхній колег - Віталій Безгін та Денис Маслов - пішли на підвищення до уряду (особливо щодо Безгіна, який очолить окреме Міністерство регіональної політики, дуже важливе для мажоритарників).
За словами джерела, голосів за призначення нового складу уряду завтра має вистачити (є сподівання завершити увесь процес до 15-16 години).
Після призначення прем'єром Сергія Корецького пакетом будуть проголосовані всі міністри, окрім оборони і зовнішніх справ (які вносить президент), їх голосуватимуть наостанок.
"Напевно, по голосуванню за нового міністра оборони "підстрахуються" сторонніми голосами від інших фракцій/груп, щоб точно вистачило", - сказало джерело.