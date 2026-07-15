Федоров залишиться в команді? РБК-Україна дізналось деталі зустрічі Зеленського з нардепами

Головне:

Причина заміни міністра оборони: Зеленський повідомив, що Федоров покидає посаду через конфлікт із головкомом Олександром Сирським. Федоров може залишитися в команді, але на іншій ролі.

Зеленський повідомив, що Федоров покидає посаду через конфлікт із головкомом Олександром Сирським. Федоров може залишитися в команді, але на іншій ролі. Завдання для нового голови Міноборони: Ігор Клименко має врегулювати проблемні питання мобілізації та діяльності ТЦК.

Ігор Клименко має врегулювати проблемні питання мобілізації та діяльності ТЦК. Ротації в команді: Олексій Соболєв переходить на роботу до Офісу президента, Юлія Свириденко також залишається в команді (подальша посада не озвучена). Тарас Качка та Всеволод Ченцов здійснять кадрову рокіровку: Качка стане послом при ЄС, а Ченцов - віце-прем'єром.

Олексій Соболєв переходить на роботу до Офісу президента, Юлія Свириденко також залишається в команді (подальша посада не озвучена). Тарас Качка та Всеволод Ченцов здійснять кадрову рокіровку: Качка стане послом при ЄС, а Ченцов - віце-прем'єром. Нові призначення: Віталій Безгін очолить окреме Міністерство регіональної політики, що викликало позитивну реакцію серед депутатів.

Віталій Безгін очолить окреме Міністерство регіональної політики, що викликало позитивну реакцію серед депутатів. Процедура призначення: Голосування за новий склад уряду заплановано на завтра. Спочатку призначать прем'єра Сергія Корецького, потім - міністрів пакетом. Останніми голосуватимуть за міністрів оборони та закордонних справ, яких подає президент.

Голосування за новий склад уряду заплановано на завтра. Спочатку призначать прем'єра Сергія Корецького, потім - міністрів пакетом. Останніми голосуватимуть за міністрів оборони та закордонних справ, яких подає президент. Наявність голосів: Очікується, що голосів для призначення нового Кабміну вистачить, при цьому для затвердження міністра оборони планують залучити додаткові голоси від інших фракцій та груп.

На засідання СН за участі Зеленського було майже 200 нардепів, тривала вона біля години. Присутніми були нардепи, а також нові майбутні міністри, а от вже екс-прем'єра Юлії Свириденко не було.

Зміна міністра оборони

Найбільш резонансним питанням була ротація міністра оборони. Як розповів РБК-Україна один з депутатів, Зеленський озвучив головну причину заміни Федорова - його конфлікт з головкомом Олександром Сирським.

За словами Зеленського, Федоров залишиться "поруч", тобто в команді, але без подробиць щодо його подальшої ролі чи посади.

Крім того, Зеленський висловив сподівання, що новий міністр оборони Клименко зможе врегулювати поточні проблеми з ТЦК і мобілізацією.

Інші ротації

Олексій Соболєв, який займав посаду міністра економіки, також залишиться в команді, перейшовши в Офісу президента (очевидно, на вакантну нині посаду заступника голови ОП з економічних питань).

Не звучало конкретики щодо подальшої посади Свириденко, але вона теж лишається в команді.

Тарас Качка, як очікувався, стане послом при Євросоюзі замість Всеволода Ченцова, який стане віце-прем'єром - тобто, по суті, станеться кадрова рокіровка.

За словами співрозмовника РБК-Україна серед депутатів, у учасників зустрічі були різні емоції щодо почутого, зокрема окремі депутати були засмучені відставкою Федорова.

Разом з тим, багато нардепів були втішені тим, що двоє їхній колег - Віталій Безгін та Денис Маслов - пішли на підвищення до уряду (особливо щодо Безгіна, який очолить окреме Міністерство регіональної політики, дуже важливе для мажоритарників).

Процедура призначення

За словами джерела, голосів за призначення нового складу уряду завтра має вистачити (є сподівання завершити увесь процес до 15-16 години).

Після призначення прем'єром Сергія Корецького пакетом будуть проголосовані всі міністри, окрім оборони і зовнішніх справ (які вносить президент), їх голосуватимуть наостанок.

"Напевно, по голосуванню за нового міністра оборони "підстрахуються" сторонніми голосами від інших фракцій/груп, щоб точно вистачило", - сказало джерело.