Федоров останется в команде? РБК-Украина узнало детали встречи Зеленского с нардепами

Президент Владимир Зеленский сегодня около часа обсуждал с нардепами "Слуги народа" обновление Кабмина. В ходе встречи он объяснил, почему решил сменить министра обороны Михаила Федорова.
Что известно о встрече и ожиданиях от нового Кабмина - читайте в материале РБК-Украина ниже.
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На заседании СН при участии Зеленского было около 200 нардепов, длилась она около часа. Присутствовали нардепы, а также новые будущие министры, а вот уже экс-премьера Юлии Свириденко не было.
Наиболее резонансным вопросом была ротация министра обороны. Как рассказал РБК-Украина один из депутатов, Зеленский озвучил главную причину замены Федорова - его конфликт с главкомом Александром Сырским.
По словам Зеленского, Федоров останется "рядом", то есть в команде, но без подробностей относительно его дальнейшей роли или должности.
Кроме того, Зеленский выразил надежду на то, что новый министр обороны Клименко сможет урегулировать текущие проблемы с ТЦК и мобилизацией.
Алексей Соболев, занимавший должность министра экономики, также останется в команде, перейдя в фис президента (очевидно, на вакантную ныне должность заместителя главымОП по экономическим вопросам).
Не звучало конкретики о дальнейшей должности Свириденко, но она тоже остается в команде.
Тарас Качка, как ожидался, станет послом при Евросоюзе вместо Всеволода Ченцова, который станет вице-премьером - то есть, по сути, произойдет кадровая рокировка.
По словам собеседника РБК-Украина среди депутатов, у участников встречи были разные эмоции относительно услышанного, в частности, отдельные депутаты были расстроены отставкой Федорова.
Вместе с тем, многие нардепы были рады тому, что двое их коллег - Виталий Безгин и Денис Маслов - пошли на повышение в правительство (особенно относительно Безгина, которое возглавит отдельное Министерство региональной политики, очень важное для мажоритарщиков).
По словам источника, голосов за назначение нового состава правительства завтра должно хватить (есть надежда завершить весь процесс к 15-16 часам).
После назначения премьером Сергея Корецкого пакетом будут проголосованы все министры, кроме обороны и инострынных дел (вносимых президентом), их будут голосовать напоследок.
"Наверное, по голосованию за нового министра обороны "подстрахуются" сторонними голосами от других фракций/групп, чтобы точно хватило", - сказал источник.